Tiffany dénonce les efforts de LVMH pour éviter de payer le montant convenu

17 septembre (Reuters) - Tiffany TIF.N a dénoncé mercredi la demande formulée par LVMH LVMH.PA pour repousser "de six à sept mois" un procès dans le Delaware, reprochant au géant français du luxe ses "efforts flagrants" pour éviter de payer le montant convenu pour l'acquisition du joaillier américain. Tiffany a déposé plainte dans le Delaware, Etat de la côte Est américaine où la société est enregistrée, afin de contraindre LVMH à finaliser l'opération de rachat estimée à 16,2 milliards de dollars (13,7 milliards d'euros). Dans un communiqué, Tiffany demande au tribunal d'organiser un procès dans un calendrier qui permettra un verdict avant le 24 novembre, soit la date limite de finalisation de l'accord. Le joaillier américain précise vouloir toujours conclure la transaction selon les termes et le calendrier fixés. (Jean Terzian)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -0.73% TIFFANY & CO NYSE 0.00%