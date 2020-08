Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany confirme un report de la date butoir pour son rachat par LVMH Reuters • 25/08/2020 à 12:22









25 août (Reuters) - Tiffany TIF.N a confirmé mardi sa volonté de reporter au 24 novembre la date butoir pour la finalisation de son rachat par LVMH LVMH.PA , dans un avis transmis à la SEC, l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis. Le joaillier américain précise avoir été informé par LVMH que ce dernier se réservait le droit de contester la validité de ce report. Une source au fait des discussions a rapporté lundi à Reuters que le géant français du luxe et le groupe américain allaient se donner trois mois supplémentaires pour mener à bien leur projet de rapprochement, la transaction ne s'étant pas clôturée à la date du 24 août fixée dans les termes de l'accord. (version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

