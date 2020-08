Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany-Chute de 29% des ventes au T2, impactées par le coronavirus Reuters • 27/08/2020 à 13:22









BANGALORE, 27 août (Reuters) - Tiffany TIF.N , dont la finalisation du rachat par LVMH LVMH.PA a été reportée à novembre, a fait état jeudi d'une baisse de 29 % de ses ventes trimestrielles, la pandémie de coronavirus ayant impacté la demande de produits de luxe. Le joaillier américain a toutefois fait état d'une amélioration de ses ventes en août, principalement grâce au redressement de la demande en Chine continentale et à la croissance des ventes en ligne. Les ventes totales du groupe ont chuté à 747,1 millions de dollars (633,19 millions d'euros) au deuxième trimestre clos le 31 juillet, contre 1,05 milliard de dollars un an plus tôt. Tiffany a confirmé mardi sa volonté de reporter au 24 novembre la date butoir pour la finalisation de son rachat par LVMH pour un montant de 16,2 milliards de dollars. (Aishwarya Venugopal; Version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

