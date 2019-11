Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany : accord définitif avec LVMH Cercle Finance • 25/11/2019 à 08:59









(CercleFinance.com) - LVMH et Tiffany confirment avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Tiffany par LVMH à un prix de 135 dollars par action en numéraire, opération valorisant le joaillier à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars. Le géant français du luxe explique que cette acquisition vient renforcer sa position dans la haute joaillerie, accroître davantage sa présence aux Etats-Unis, et donner une nouvelle dimension à son activité montres et joaillerie. L'opération a été approuvée par les conseils d'administration des deux groupes. Sa clôture est prévue pour la mi-2020, sous réserve des conditions habituelles, dont l'approbation des actionnaires de Tiffany et les autorisations réglementaires.

