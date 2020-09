Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiffany : a répondu à la demande de LVMH Cercle Finance • 17/09/2020 à 09:31









(CercleFinance.com) - Tiffany a répondu à l'opposition déposée par LVMH suite à la requête de Tiffany visant à accélérer son procès devant la cour de Delaware. LVMH a demandé à la Cour de tenir le procès dans six ou sept mois. Le président du conseil d'administration, Roger Farah, a déclaré : 'L'opposition de LVMH à notre demande d'accélération est la dernière tentative en date d'épuiser le temps imparti pour éviter de remplir ses obligations au titre de l'accord de fusion '. ' Si LVMH était confiant dans sa position juridique, il n'aurait aucune raison de s'opposer à un calendrier de procès accéléré. Nous demandons instamment à la Cour de tenir le procès selon un calendrier qui permette de prendre une décision avant la date d'expiration du 24 novembre prévue dans l'accord de fusion'.

Valeurs associées TIFFANY & CO NYSE +1.55%