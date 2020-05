Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tiff Macklem sera le prochain gouverneur de la Banque du Canada Reuters • 01/05/2020 à 17:04









OTTAWA, 1er mai (Reuters) - Tiff Macklem, ancien premier sous-gouverneur de la Banque du Canada (BoC), a été désigné vendredi pour succéder à Stephen Poloz au poste de gouverneur de la banque centrale, a annoncé le ministre des Finances, Bill Morneau. Agé de 59 ans, Tiff Macklem, qui prendra officiellement ses fonctions le 3 juin pour un mandat de sept ans, occupe pour l'instant le poste de doyen de l'école de gestion Rotman de l'université de Toronto, l'une des principales écoles de commerce du pays. Bill Morneau a déclaré à la presse que Tiff Macklem disposait d'une connaissance approfondie de l'économie et des marchés canadiens et que son expérience serait utile au pays dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Tiff Macklem était considéré comme l'un des principaux successeurs potentiels de Stephen Poloz, notamment en raison de ses compétences en macroéconomie. Il est l'un des quatre membres d'une commission d'experts sur la finance durable créée l'an dernier par le gouvernement du Premier ministre canadien, Justin Trudeau. (Kelsey Johnson et Steve Scherer, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.