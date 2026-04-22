 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TI prévoit des résultats trimestriels positifs grâce à la forte demande de puces pour l'industrie et les centres de données
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'évolution des actions au paragraphe 1, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 7, détails au paragraphe 10)

Texas Instruments TXN.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street pour le deuxième trimestre, anticipant une hausse de la demande pour ses puces analogiques dans le contexte de l'essor des centres de données, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 8 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises technologiques ont dépensé des sommes considérables pour soutenir leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle en construisant d'énormes projets de centres de données et en achetant de grandes quantités de puces pour faire fonctionner ces infrastructures.

Texas Instruments fabrique des puces analogiques, qui remplissent toute une série de fonctions, notamment la régulation des systèmes d'alimentation et la conversion de signaux tels que le son, la température ou la lumière en données numériques pouvant être traitées par d'autres semi-conducteurs.

TI est l'une des premières entreprises de puces à publier ses résultats pour le trimestre de mars, ce qui fait que ses résultats sont suivis de près. TI est également considéré comme un indicateur de la demande pour diverses industries en raison de l'utilisation généralisée de ses puces.

TI a investi massivement pour augmenter sa capacité de production tout en adoptant des techniques plus rentables qui devraient contribuer à accroître les marges au fil du temps.

La demande de puces analogiques s'est également redressée, les clients des marchés finaux de l'industrie et de l'automobile ayant recommencé à passer des commandes après avoir écoulé les stocks excédentaires qu'ils avaient stockés pendant la pandémie.

Cette situation, ainsi que la demande liée à l'intelligence artificielle, a fait grimper les actions de TI de plus de 35 %, atteignant ainsi des niveaux presque record cette année.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5 et 5,40 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 4,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action compris entre 1,77 et 2,05 dollars, contre des estimations de 1,57 dollar par action.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 4,83 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,53 milliards de dollars.

Valeurs associées

TEXAS INSTRUMENT
236,3100 USD NASDAQ +1,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme passe devant une fresque murale anti-Israël le 8 avril à Téhéran ( AFP / ATTA KENARE )
    L'Iran saisit deux navires dans le détroit d'Ormuz, Washington minimise
    information fournie par AFP 22.04.2026 22:48 

    L'Iran a annoncé mercredi avoir saisi deux navires dans le détroit d'Ormuz et exclut de rouvrir ce passage stratégique tant que dure le blocus de ses ports par les Etats-Unis, mais Washington n'y a pas vu une violation de la trêve. La tension reste forte dans le ... Lire la suite

  • Tesla a accordé à son patron Elon Musk 96 millions d'actions Tesla pour une valeur d'environ 29 milliards de dollar ( AFP / Alex MARTIN )
    Tesla dépasse les attentes au premier trimestre, l'action en hausse
    information fournie par AFP 22.04.2026 22:48 

    Le constructeur de véhicules électriques américain Tesla a publié mercredi des résultats supérieurs aux prévisions du marché pour le premier trimestre, même si ses coûts augmentent nettement plus vite que ses revenus. Le groupe d'Austin (Texas) a dégagé un chiffre ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street en forme, l'optimisme règne
    information fournie par AFP 22.04.2026 22:39 

    La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, portée par l'optimisme lié au prolongement du cessez-le-feu au Moyen-Orient et à de nouveaux résultats d'entreprises qui ont réjoui les investisseurs. Le Nasdaq a pris 1,64% et le S&P 500 a gagné 1,05%, ... Lire la suite

  • Tesla vs BYD (Crédit: / Adobe Stock)
    Tesla affiche des résultats contrastés au premier trimestre
    information fournie par Zonebourse 22.04.2026 22:28 

    Tesla a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre, avec un bénéfice supérieur aux attentes mais un chiffre d'affaires en deçà des prévisions. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 41 cents par action, dépassant les 37 cents anticipés par les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank