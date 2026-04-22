TI prévoit des résultats trimestriels positifs grâce à la forte demande de puces pour l'industrie et les centres de données

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(Mise à jour de l'évolution des actions au paragraphe 1, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 7, détails au paragraphe 10)

Texas Instruments TXN.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street pour le deuxième trimestre, anticipant une hausse de la demande pour ses puces analogiques dans le contexte de l'essor des centres de données, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 8 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises technologiques ont dépensé des sommes considérables pour soutenir leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle en construisant d'énormes projets de centres de données et en achetant de grandes quantités de puces pour faire fonctionner ces infrastructures.

Texas Instruments fabrique des puces analogiques, qui remplissent toute une série de fonctions, notamment la régulation des systèmes d'alimentation et la conversion de signaux tels que le son, la température ou la lumière en données numériques pouvant être traitées par d'autres semi-conducteurs.

TI est l'une des premières entreprises de puces à publier ses résultats pour le trimestre de mars, ce qui fait que ses résultats sont suivis de près. TI est également considéré comme un indicateur de la demande pour diverses industries en raison de l'utilisation généralisée de ses puces.

TI a investi massivement pour augmenter sa capacité de production tout en adoptant des techniques plus rentables qui devraient contribuer à accroître les marges au fil du temps.

La demande de puces analogiques s'est également redressée, les clients des marchés finaux de l'industrie et de l'automobile ayant recommencé à passer des commandes après avoir écoulé les stocks excédentaires qu'ils avaient stockés pendant la pandémie.

Cette situation, ainsi que la demande liée à l'intelligence artificielle, a fait grimper les actions de TI de plus de 35 %, atteignant ainsi des niveaux presque record cette année.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5 et 5,40 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 4,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action compris entre 1,77 et 2,05 dollars, contre des estimations de 1,57 dollar par action.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 4,83 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,53 milliards de dollars.