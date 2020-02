Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thyssenkrupp : vente de ses activités d'ascenseurs Cercle Finance • 28/02/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp annonce la vente de ses activités d'ascenseurs à un consortium dirigé par Advent, Cinven et la fondation RAG. La décision du directoire a été approuvée jeudi soir par le conseil de surveillance de Thyssenkrupp. La clôture de la transaction est attendue d'ici la fin de l'exercice en cours. Le prix d'achat est de 17,2 milliards d'euros. Thyssenkrupp réinvestira une partie du prix d'achat (1,25 milliard d'euros) dans une participation dans l'activité d'ascenseurs. ' Le produit de la transaction restera au sein de la société et sera utilisé pour renforcer le bilan. Le produit sera également utilisé pour faire avancer le développement des activités restantes et du portefeuille ' précise le groupe. Martina Merz, DG de Thyssenkrupp: ' Il est maintenant crucial pour nous de trouver le meilleur équilibre possible pour l'utilisation des fonds. Nous réduirons la dette de Thyssenkrupp autant que nécessaire et investirons en même temps autant que possible dans le développement de l'entreprise '.

Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA -5.72%