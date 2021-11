Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ThyssenKrupp : salué pour ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp grimpe de plus de 4% à Francfort après la publication des résultats annuels, d'où ressort un EBIT ajusté de 796 millions d'euros, contre une perte de 1,76 milliard en 20219-20, et atteignant le haut de sa fourchette-cible qui avait été relevée en mai dernier. Le groupe industriel allemand a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 18% à 34 milliards d'euros et enregistré des prises de commandes en hausse de 41% à 39,6 milliards à fin septembre, par rapport à un exercice précédent affaibli par la pandémie. Pour l'exercice en cours, ThyssenKrupp anticipe une amélioration de l'EBIT ajusté à entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros, un résultat net d'au moins un milliard et l'atteinte du point mort pour le flux de trésorerie disponible avant fusions-acquisitions.

