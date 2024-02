Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thyssenkrupp: révise à la baisse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,2 milliards d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2023/2024 (exercice précédent : 9,0 milliards d'euros). La baisse des prix chez Steel Europe et Materials Services, associée à la baisse des volumes de matériaux et de matières premières, a eu un impact négatif.



À 8,0 milliards d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2023/2024, les prises de commandes sont en baisse par rapport à l'année précédente (9,2 milliards d'euros), principalement en raison d'effets économiques avec des baisses induites par les prix et la demande dans les activités Materials Services et Steel Europe.



Le groupe a enregistré un EBIT ajusté de 84 millions d'euros. La baisse par rapport à l'année précédente de 168 millions d'euros s'explique par la réduction de la contribution aux bénéfices de Steel Europe - en raison de la baisse des ventes - et, comme prévu, par la baisse des bénéfices des différentes activités de Decarbon Technologies.



thyssenkrupp a enregistré une perte nette de (305) millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice 2023/2024 (exercice précédent : 98 millions d'euros). Après déduction des intérêts minoritaires, le résultat net du 1er trimestre s'élève à (314) millions d'euros (exercice précédent : 75 millions d'euros). Le bénéfice par action s'est élevé à (0,50 E) (exercice précédent : 0,12 E).



' En raison de la réduction des volumes chez Steel Europe et Materials Services, thyssenkrupp s'attend désormais à ce que les ventes de l'exercice 2023/2024 soient au même niveau que celles de l'année précédente. Il avait précédemment supposé une légère augmentation. thyssenkrupp continue d'anticiper une hausse de l'EBIT ajusté à un chiffre à trois chiffres (exercice précédent : 703 millions d'euros). Le groupe prévoit un cash-flow libre avant fusions et acquisitions de l'ordre de trois chiffres en millions d'euros (exercice précédent : 363 millions d'euros) ' indique le groupe.



' Principalement en raison des pertes de valeur induites par les taux d'intérêt au 1er trimestre de l'exercice 2023/2024, la société s'attend désormais à ce que le résultat net augmente pour atteindre le seuil de rentabilité (contre précédent : augmentation à un chiffre positif de l'ordre de trois chiffres à trois chiffres) '.





