Cercle Finance • 24/03/2020 à 10:02

ThyssenKrupp : retrait des objectifs pour l'exercice 2019-20









(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp indique que compte tenu de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l'économie, il 'ne peut actuellement fournir d'évaluation fiable du développement de l'activité pour 2019-20' et retire donc ses prévisions financières pour cet exercice. Affirmant réagir promptement à la crise, le groupe industriel allemand déclare 'se concentrer sur la santé de ses employés à travers le 'et 'travailler de façon cohérente à limiter l'impact sur ses activités'.

Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA +15.79%