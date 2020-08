Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thyssenkrupp : résultats 9 mois impactés par le coronavirus Cercle Finance • 13/08/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp annonce ce jeudi des résultats 9 mois significativement impactés par l'épidémie de coronavirus. Les ventes sur la période sont ainsi en baisse de -15% en comparaison annuelle. Sur le seul troisième trimestre, l'EBIT est négatif : -679 millions d'euros. Le groupe allemand anticipe néanmoins une stabilisation de la situation au 4e trimestre, avec des ventes comparables au T4 de l'exercice précédent. Pour l'année, l'EBIT pourrait cependant rester négatif, compris entre -1,7 et -1,9 milliard d'euros.

