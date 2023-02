Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client thyssenkrupp: repli de 29% du résultat net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 09:13









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp publie pour son premier trimestre 2022-23 un résultat net part du groupe en baisse de 29% à 75 millions d'euros, mettant en avant 'les tendances des prix et la baisse des marges des services de matériaux qui en a résulté'.



L'EBIT ajusté du conglomérat industriel s'est également contracté, d'un tiers à 254 millions d'euros, alors que son chiffre d'affaires s'est maintenu à neuf milliards d'euros et que ses prises de commandes ont diminué de 12% à 9,2 milliards.



Sous réserve des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques, le groupe allemand confirme ses prévisions pour l'exercice 2022-23, dont celle d'un résultat net qui devrait 'atteindre au moins le seuil de rentabilité'.





Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA -4.14%