thyssenkrupp: projet pionnier avec E.ON et König-Brauerei

(CercleFinance.com) - Le sidérurgiste thyssenkrupp, l'opérateur énergétique E.ON et le brasseur König-Brauerei font part du lancement officiel, dans la région allemande de la Ruhr, d'un projet pionnier d'approvisionnement énergétique pour une meilleure protection du climat.



Par ce projet, la chaleur résiduelle industrielle de la production d'acier de thyssenkrupp s'écoule désormais via une nouvelle canalisation de transfert de vapeur d'E.ON jusqu'à la brasserie de König, à laquelle elle fournit ainsi de l'énergie thermique.



Grâce à ce projet commun, la brasserie réduit ses émissions annuelles de CO2 jusqu'à 75%, en fonction de l'utilisation de ses capacités. Ainsi, tous les processus de production de bière qui nécessitent de l'énergie sous forme de chaleur sont désormais sans émissions.





