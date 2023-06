Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client thyssenkrupp: projet d'IPO de la filiale d'électrolyse information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le groupe industriel allemand thyssenkrupp a annoncé lundi que sa filiale regroupant ses activités dans les modules d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert, baptisée thyssenkrupp nucera, serait introduite en Bourse d'ici à la période des congés d'été.



Le projet d'offre prévoit une levée de fonds comprise entre 500 et 600 millions d'euros, un montant destiné à alimenter la croissance des activités de thyssenkrupp nucera dans l'électrolyse alcaline de l'eau.



Sur le premier semestre de son exercice 2022/2023, thyssenkrupp nucera a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 74% à 306 millions d'euros, principalement porté par ses métiers dans l'électrolyse alcaline.



Son résultat opérationnel courant (Ebit) s'est établi à 13,3 millions d'euros sur la période.



Ce projet d'entrée en Bourse intervient alors que le marché de l'hydrogène devrait être multiplié par sept à horizon 2050.



thyssenkrupp dit prévoir de rester un actionnaire de long terme de sa filiale et d'accompagner sa stratégie de croissance.



L'action gagnait 0,9% lundi matin à la Bourse de Francfort.





Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA -0.20%