Thyssenkrupp : pourrait céder son activité acier

(CercleFinance.com) - Liberty Steel devrait faire une offre aujourd'hui pour le rachat de l'activité acier du groupe allemand Thyssenkrupp selon Dier Spiegel. Cette activité pourrait également intéresser le groupe indien Tata et le groupe suédois de sidérurgie SSAB. La direction de Thyssenkrupp réalise depuis plusieurs mois des négociations avec plusieurs groupes sidérurgiques indique Dier Spiegel. C'est la banque Rothschild qui aurait été mandaté pour ce travail de recherche. Le groupe est actuellement en pleine restructuration. Il a annoncé fin septembre que 800 salariés (dont 500 en Allemagne) devraient perdre leur emploi en raison de la baisse des commandes et des ventes dans un contexte de pandémie. Thyssenkrupp a entamé depuis début octobre le réalignement opérationnel de ses activités d'ingénierie de systèmes automobiles. Dans les mois à venir, son unité d'ingénierie systèmes sera ainsi divisée en deux unités indépendantes. Tandis que l'une sera dédiée à la carrosserie, l'autre combinera les activités motopropulseur et assemblage de batteries. Les activités de cette dernière unité devraient à terme se poursuivre en dehors du groupe, soit à travers un partenariat, soit sous l'égide de nouveaux propriétaires.

