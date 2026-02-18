Thyssenkrupp pourrait céder sa division de négoce de matériaux dès 2026, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

Thyssenkrupp pourrait filialiser, coter ou céder sa division de négoce de matériaux dès cette année et envisage de modifier la forme juridique de l'entreprise afin d'en conserver le contrôle en cas de vente majoritaire, ont déclaré trois personnes au fait de la question.

Les délibérations concernant Thyssenkrupp Materials Services (MX), qui représente plus d'un tiers des ventes de Thyssenkrupp, marquent une nouvelle étape dans la restructuration du groupe sous la direction de Miguel Lopez, après la scission de sa division de défense et alors que les négociations pour vendre son unité sidérurgique se poursuivent.

MX, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros (13,5 milliards de dollars) l'année dernière, pourrait être séparé par le biais d'une cotation en bourse dès l'automne, a déclaré l'une des personnes interrogées.

Thyssenkrupp TKAG.DE a déclaré à Reuters que la MX était "en bonne voie" pour être prête à entrer sur le marché des capitaux. La société a précédemment déclaré qu'elle cherchait une solution autonome pour l'entreprise.

Le calendrier de la cession potentielle de MX et l'éventuel changement de forme juridique n'ont pas été signalés précédemment.

L'une des conditions d'une cession réussie est que la division - qui, outre le négoce de métaux et d'autres matières premières, offre également des services d'entreposage - affiche de meilleures performances au cours du deuxième trimestre fiscal se terminant en mars, ont déclaré les personnes interrogées.

Thyssenkrupp étudie également la possibilité de donner à MX la forme juridique d'une KGaA, une structure qui garantit le maintien du contrôle de la société mère, même si la majeure partie de celle-ci devait être vendue, ont-elles ajouté.

Les discussions sont en cours et aucune décision ferme n'a été prise, ont déclaré les sources, ajoutant que les détails pouvaient encore changer.

"Nous sommes convaincus que Materials Services peut être introduit avec succès sur le marché des capitaux, même dans un environnement difficile. Comme pour toute transaction prévue, le calendrier exact dépendra des conditions du marché", a déclaré Thyssenkrupp dans son communiqué.

La MX, qui considère les États-Unis comme son principal marché, est confrontée à la consolidation de ses rivaux dans ce pays, Ryerson RYN.N ayant récemment fusionné avec Olympic Steel ZEUS.O et Worthington Steel WS.N prévoyant d'acheter Kloeckner & Co KCOGn.DE pour un montant de 2,4 milliards de dollars.

La MX est actuellement le quatrième acteur dans le secteur des services sidérurgiques après Reliance RS.N , Ryerson/Olympic Steel et Kloeckner.

"Nous voyons un potentiel de consolidation sur le marché, mais nous ne considérons pas ce potentiel comme un risque, mais plutôt comme une opportunité pour Materials Services", a déclaré Thyssenkrupp dans son communiqué.

Sur la base de l'offre proposée par Worthington pour Kloeckner, qui évalue l'entreprise allemande à 8,5 fois son bénéfice de base, Thyssenkrupp Materials Services pourrait obtenir environ 2 milliards d'euros dans le cadre d'une transaction. (1 $ = 0,8442 euro)