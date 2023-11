Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client thyssenkrupp: perte annuelle nette de 2 milliards d'euros information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp annonce que ses ventes se sont élevées à 8,8 milliards d'euros au 4e trimestre de son exercice (soit juillet-août-septembre 2023), un chiffre en recul de 17% par rapport au 4e trimestre 2022.



Dans le même temps, l'EBITDA a reculé de 60%, à 283 ME, et l'EBIT ressort à -1,7 milliard d'euros, contre +432 ME précédemment, et l'EBIT ajusté s'établit à 88 ME contre 161 ME au 4e trimestre 2022, affichant donc un repli de 45%.



Par conséquent, le groupe industriel allemand affiche une perte trimestrielle part du groupe de 2 milliards d'euros, bien loin du gain de 389 ME enregistré un an plus tôt. Le BPA ressort à -3,23 euros, contre 0,63 euro auparavant.



Sur l'ensemble de l'exercice, thyssenkrupp a vu son CA reculer de 9%, à 37,5 milliards d'euros, pour un EBIT ajusté en repli de 66%, à 703 ME. Le groupe enregistre une perte nette annuelle de 2 milliards d'euros, loin du gain de 1,1 milliard d'euros du précédent exercice, soit un BPA de -3,33 euros, contre 1,82 euro l'an passé.



L'industriel indique que la croissance des ventes de sa division Automotive Technology n'a pas pu compenser la baisse des ventes chez Materials Services et Steel Europe résultant de la baisse des prix des matériaux et du marché spot.



Malgré le recul de Steel Europe, thyssenkrupp s'attend à une légère augmentation du chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023/2024, estimant que l'activité sera tirée par la croissance significative de Decarbon Technologies et Marine Systems. En outre, une légère croissance des ventes est attendue chez Automotive Technology.



thyssenkrupp visera par ailleurs une marge EBIT ajustée de 4 à 6% au niveau du Groupe.





