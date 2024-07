Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client thyssenkrupp: objectifs annuels abaissés, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 14:29









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp a abaissé jeudi soir ses prévisions pour l'exercice 2023/2024, expliquant n'entrevoir aucune stabilisation de son environnement de marché qu'il juge actuellement 'difficile'.



Le conglomérat allemand - dont les activités s'étendent de la sidérurgie aux chantiers navals en passant par la fourniture de matériaux pour les usines -souligne que les mesures d'efficacité qu'il a mis en oeuvre devraient permettre de compenser en partie ces difficultés, mais pas dans leur intégralité.



Conséquence, le groupe ne table plus que sur un résultat opérationnel ajusté (Ebit) de moins de 500 millions d'euros sur l'exercice, alors qu'il envisageait jusqu'ici un profit annuel compris entre 500 millions et un milliard d'euros.



Quant à son chiffre d'affaires, celui-ci devrait s'inscrire en baisse de 6% à 8% sur l'ensemble de l'exercice, et non plus simplement 'en-dessous' de celui de l'exercice précédent.



Enfin, thyssenkrupp déclare anticiper un flux de trésorerie disponible (FCF) négatif à hauteur de 100 millions d'euros hors fusions-acquisitions, et non plus positif entre 0 et 500 millions d'euros comme prévu initialement.



Les résultats détaillés du troisième trimestre de son exercice fiscal décalé 2023/2024 seront publiés le 14 août.



Le titre du conglomérat allemand lâchait près de 7% en Bourse de Francfort après cet avertissement, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice paneuropéen Europe STOXX 600.





Valeurs associées THYSSENKRUPP 3,59 EUR XETRA -7,21%