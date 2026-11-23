thyssenkrupp nucera perd 2,1% ce lundi à la Bourse de Francfort, pénalisée par une performance contrastée sur l'exercice 2025-2026. Vendredi dernier, après la clôture des marchés, la société allemande spécialisée dans la fourniture de technologies d'électrolyse a dévoilé des chiffres préliminaires sur cette période.

Durant l'exercice écoulé, l'entreprise a concentré ses efforts sur l'exécution rigoureuse du carnet de commandes, l'obtention de nouvelles commandes majeures dans les deux segments (hydrogène vert et chlore-alcali = CA) et l'optimisation continue de la structure des coûts. Toutefois, des effets exceptionnels dans l'activité hydrogène vert (gH2) ont pesé sur le chiffre d'affaires et les résultats.

Des résultats annuels plombés par des charges exceptionnelles

Dans le détail, thyssenkrupp nucera prévoit un chiffre d'affaires d'environ 450 millions d'euros (MEUR) pour l'exercice 2025/2026, contre 845 MEUR en 2024/2025. Ce montant se situe dans le bas de la fourchette des prévisions précédentes, qui s'établissaient entre 450 et 500 MEUR. L'EBIT du groupe devrait ressortir négatif à 136 MEUR (contre 2 MEUR un an auparavant), un niveau inférieur aux attentes précédentes comprises entre -105 et -75 MEUR. En conséquence, le groupe devrait enregistrer une perte nette de 145 MEUR (contre un bénéfice de 5 MEUR en 2024/2025), soit une perte par action de 1,15 EUR (contre un gain de 0,04 EUR un an plus tôt).

Le groupe allemand souligne que "cet écart par rapport aux prévisions d'EBIT précédentes résulte de charges supplémentaires d'un peu moins de 40 MEUR au 4e trimestre 2025/2026. Celles-ci sont principalement liées à l'achèvement et à la mise en service en cours des premières installations dans le segment gH2, et concernent avant tout la correction de défauts imputables aux fournisseurs sur des composants situés en dehors des cellules d'électrolyse."

L'hydrogène vert (gH2) freine la dynamique, le chlore-alcali (CA) résiste

Ces difficultés opérationnelles se reflètent directement dans les comptes de la branche hydrogène vert. Sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026, l'EBIT intègre des charges totales liées à des effets exceptionnels d'environ 110 MEUR. Elles sont dues principalement à des coûts supplémentaires ponctuels sur des projets de construction neuve ainsi qu'à la dépréciation de l'installation pilote SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell : cellule d'électrolyse à oxyde solide) dans le segment gH2.

Le SOEC est une technologie d'électrolyse à haute température (généralement entre 600 et 850 °C) qui utilise une membrane en céramique solide pour séparer l'hydrogène de l'oxygène à partir de vapeur d'eau.

Conformément à la norme IFRS 15, ces charges supplémentaires entraînent une réduction comptable du degré d'avancement des projets de construction neuve et, par conséquent, un effet négatif technique sur le chiffre d'affaires.

"Cet effet sera partiellement inversé au cours de l'exercice 2026/2027, ce qui soutiendra alors la performance commerciale", souligne thyssenkrupp nucera. En attendant, le chiffre d'affaires du segment gH2 devrait atteindre 84 MEUR pour l'exercice 2025/26 (contre 459 MEUR en 2024/2025), en deça de la prévision précédente : de 100 à 130 MEUR. L'EBIT de ce segment a reculé pour s'établir à -197 MEUR (contre -56 MEUR en 2024/2025), alors que le groupe tablait sur une fourchette comprise entre -155 et -135 MEUR.

A l'inverse, l'activité historique Chlore-Alcali (CA) affiche une belle solidité et atteint ses objectifs. Son chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 365 MEUR (contre 386 MEUR en 2024/2025). L'EBIT devrait progresser à 61 MEUR (contre 58 MEUR l'exercice précédent), se situant ainsi dans le haut de la fourchette prévisionnelle. La marge d'EBIT du segment avoisine les 17%, dépassant celle de l'exercice précédent : 15%).

Un carnet de commandes dynamique et une trésorerie positive

Malgré ce recul de la rentabilité, plusieurs indicateurs commerciaux et financiers incitent à l'optimisme. Les prises de commandes pour l'exercice 2025/2026 ont bondi d'environ 60% pour atteindre 559 MEUR (contre 348 MEUR en 2024/2025), permettant de remplir l'objectif fixé au niveau du groupe. Sur ce total, environ 196 MEUR proviennent du segment gH2 (2024/2025 : 26 MEUR) et environ 362 MEUR du segment CA (contre 322 MEUR un an avant). Cette hausse des prises de commandes constitue une base solide pour la croissance des revenus pour l'exercice 2026/2027.

Parallèlement, thyssenkrupp nucera a généré un flux de trésorerie disponible positif de 16 MEUR au cours de l'exercice écoulé 2025/26 (contre 11 MEUR en 2024/2025) et continue ainsi d'autofinancer ses activités grâce à son exploitation.

L'ensemble des chiffres et déclarations publiés est préliminaire et non audité. Les résultats détaillés du 4e trimestre et de l'exercice 2025/2026 seront publiés dans un rapport annuel le 16 décembre prochain à 7h.