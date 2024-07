Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client thyssenkrupp nucera: objectifs retirés dans l'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp nucera a annoncé vendredi soir qu'il n'était pas en mesure de maintenir ses objectifs dans l'hydrogène vert à horizon 2025, un avertissement qui provoquait un lourd repli de son titre lundi matin à la Bourse de Francfort.



Le groupe allemand, spécialisé dans la fabrication d'électrolyseurs, explique que les conditions actuelles de marché le contraignent à retirer ses prévisions de ventes et de résultats concernant sa branche de technologie AWE d'électrolyse alcaline pour l'exercice 2024/2025.



Dans un communiqué, nucera justifie sa décision par des difficultés d'ordre réglementaire et des contraintes en termes de financement qui conduisent ses clients à retarder leurs projets d'investissement.



Dans une note de réaction, les analystes de Berenberg mettent en évidence la 'lenteur' des progrès effectués dans le secteur, qui posent des problèmes à des groupes comme thyssenkrupp nucera.



Sur le troisième trimestre de son exercice 2023/2024, l'entreprise dit avoir pourtant dépassé les attentes du marché en faisant croître ses ventes de 26% à 236 millions d'euros.



Son résultat opérationnel courant (Ebit) ressort quant à lui à un million d'euros tout juste, contre sept millions d'euros un an plus tôt.



thyssenkrupp nucera confirme ainsi son objectif de chiffre d'affaires annuel, toujours attendu entre 820 et 900 million d'euros, pour un Ebit anticipé en perte autour de 50 millions d'euros.



La perspective d'un chiffre d'affaires entre 500 et 550 millions d'euros pour la division AWE est également maintenue pour l'ensemble de l'exercice 2023/204 en cours.



Suite à ces annonces, l'action thyssenkrupp nucera lâchait plus de 8% lundi matin à la Bourse de Francfort.



L'action a désormais perdu quelque 55% de sa valeur depuis son entrée en Bourse de l'été dernier, réalisée sur la base d'un prix d'introduction de 20 euros.





