thyssenkrupp nucera: objectifs décevants, le titre plonge

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp nucera a annoncé mercredi qu'il prévoyait une croissance moins marquée que prévu dans ses activités d'hydrogène vert, ce qui entraînait un lourd repli de son titre à la Bourse de Francfort.



Le groupe allemand, spécialisé dans les électrolyseurs, a indiqué ce matin qu'il s'attendait à des ventes entre 500 et 550 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024 pour ce qui concerne ses technologie AWE d'électrolyse alcaline.



Il prévoyait jusqu'ici des ventes annuelles comprises entre 600 et 700 millions d'euros pour la division, son activité la plus dynamique à l'heure actuelle.



Conséquence, thyssenkrupp nucera dit tabler sur un chiffre d'affaires total de 820 à 900 millions d'euros sur l'exercice en cours, alors que le consensus visait autour de 980 millions.



L'entreprise - qui évoque des conditions de marché 'difficiles' sur le marché de l'hydrogène vert - a vu son chiffre d'affaires sur son deuxième trimestre décalé clos fin mars reculer de 11,1% à 168 millions d'euros.



Le consensus attendait 190 millions d'euros.



Sa perte d'exploitation (Ebit) s'est établie à 10,6 millions d'euros, un manque à gagner plus prononcé que prévu puisque le consensus anticipait une perte de neuf millions.



Suite à cette publication, le titre thyssenkrupp nucera chutait de 8% suite à cette publication.



L'action a désormais perdu près de 50% de sa valeur depuis son entrée en Bourse de l'été dernier, réalisée sur la base d'un prix d'introduction de 20 euros.





