Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client thyssenkrupp nucera: les résultats dépassent les attentes information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 12:05









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp nucera a fait état lundi, dans le cadre de sa deuxième publication depuis son introduction en Bourse (IPO) en juillet dernier, de résultats annuels supérieurs aux attentes.



Le spécialiste allemand des équipements d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert a vu son résultat opérationnel (Ebit) atteindre 23,8 millions d'euros sur son exercice 2022/2023, clos fin septembre, à comparer à 8,8 millions un an plus tôt.



Sa marge d'exploitation et ainsi ressortie à 3,6%, contre 2,3% à l'issue de l'exercice précédent.



Le bénéfice net a, lui, plus que triplé pour atteindre 22,5 millions d'euros contre six millions d'euros sur l'exercice 2021/2022.



Pour ce qui concerne son nouvel exercice 2023/2024, thyssenkrupp nucera a déclaré s'attendre à une croissance 'significative' de ses ventes nettes, mais aussi à un résultat d'exploitation négatif à deux chiffres.



Une perspective qui ne semblait pas inquiéter outre mesure les investisseurs, qui s'attendaient à ce que la montée en puissance du groupe dans l'AWE (technologie d'électrolyse alcaline dédiée aux projets industriels) pénalise sa rentabilité sur le court terme.



En conséquence, le titre grimpait de plus de 4% lundi en toute fin de matinée. Il affiche néanmoins un repli de l'ordre de 16,5% depuis son entrée en Bourse.





Valeurs associées THYSSENKR N BR-UNTY XETRA +4.25%