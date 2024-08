Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client thyssenkrupp nucera: le titre plonge après une dégradation information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Le titre thyssenkrupp nucera accuse l'une des baisses les plus significatives de la Bourse de Francfort vendredi, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de Deutsche Bank, justifié par des questions réglementaires.



Vers 16h20, l'action du spécialiste des installations d'électrolyse lâche plus de 7% après avoir aligné trois séances consécutives de forte hausse, alors que le marché allemand avance de 0,6%.



La valeur a chuté de près de 7% depuis que le groupe a annoncé, fin juillet, qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre ses objectifs fixés dans l'hydrogène vert à horizon 2025.



Dans une note de recherche, les équipes de Berenberg rappellent que l'entreprise juge peu probable que les incertitudes entourant la mise en oeuvre du crédit d'impôt pour la production d'hydrogène propre (section 45V) aux Etats-Unis soient levées d'ici à l'élection présidentielle du mois de novembre.



S'il reconnaît que le groupe est en mesure d'engranger des prises de commandes ailleurs, tout particulièrement en Europe, l'intermédiaire dit douter d'une véritable multiplication des décisions finales d'investissement (FID) d'ici au printemps 2025.



Berenberg ramène ainsi sa recommandation sur le titre à 'conserver' contre 'achat', avec un objectif de cours abaissé de 16 à 12 euros.



Dans une étude diffusée hier, les analystes de Deutsche Bank estiment que les incertitudes réglementaires conjuguées au retrait des objectifs 2025 justifient une forte révision à la baisse des anticipations du marché.



Ils maintiennent malgré tout leur conseil d'achat assorti d'un objectif de 13 euros.



Préférant se focaliser sur des performances jugées 'solides' dans un environnement considéré comme 'difficile', RBC maintient lui aussi son opinion 'surperformance' sur le titre, avec une cible de 20 euros.





Valeurs associées THYSSENKR N BR-UNTY 8,96 EUR XETRA -8,39%