thyssenkrupp nucera: bon début d'exercice, le titre avance

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp nucera a maintenu mardi ses objectifs annuels après avoir fait état de résultats de premier trimestre meilleurs qu'attendu.



Le groupe allemand, spécialisé dans les équipements d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert, a confirmé s'attendre à une croissance 'significative' (autour de 15%) de ses ventes nettes sur l'exercice 2023/2024.



L'entreprise rappelle toutefois que sa montée en puissance dans la technologie AWE d'électrolyse alcaline dédiée aux projets industriels devrait pénaliser sa rentabilité.



Son résultat d'exploitation (Ebit) devrait ainsi ressortir en perte à l'issue de l'exercice en cours.



Au premier trimestre, clos fin décembre, sa perte d'exploitation s'est limitée à 0,9 million d'euros, alors que le consensus visait un manque à gagner de l'ordre de quatre millions d'euros.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 34,6% à 208,3 millions d'euros, un plus haut historique, essentiellement à la faveur de ses activités dans la technologie AWE, qui ont grimpé de 73% à 69,6 millions d'euros.



Le consensus visait 192 millions d'euros.



Les prises de commandes ont augmenté de 8,8% à 175,5 millions, dépassant là encore les prévisions moyennes des analystes (157 millions d'euros).



L'action thyssenkrupp nucera, introduite l'été dernier à la Bourse de Francfort, prenait 2% dans les premiers échanges dans le sillage de cette publication.



Le titre accuse encore un repli de l'ordre de 35% depuis son IPO.





Valeurs associées THYSSENKR N BR-UNTY XETRA +5.62%