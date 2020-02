Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thyssenkrupp : nomme un nouveau PDG pour l'acier européen Cercle Finance • 12/02/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - Le conglomérat allemand thyssenkrupp a annoncé mercredi la nomination de Bernhard Osburg au poste de PDG de l'activité acier en Europe. Bernhard Osburg, directeur commercial de thyssenkrupp Steel Europe depuis 2019, succède à Premal Desai, qui quittera le groupe à la fin du mois en raison de 'divergence d'opinions' à propos de la direction de l'activité. Citant un 'contexte économique difficile', thyssenkrupp a récemment lancé un programme stratégique pour cette division, programme qui repose essentiellement sur des mesures de réduction des coûts.

Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA +1.12%