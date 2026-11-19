Thyssenkrupp : le groupe renonce à céder une filiale française à un fonds

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand industriel Thyssenkrupp a renoncé à céder la branche française de sa filiale de négoce de matériaux au fonds Mutares, rejeté par les salariés, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

"Ce porteur de projet a suscité une vive opposition au sein des salariés, c'est notamment pour cette raison (...) que le groupe a décidé de ne pas donner suite au projet de reprise", a souligné à l'AFP une source proche de la direction, un développement confirmé par une porte-parole des salariés de TK Accelis Plastics France.

Les 77 salariés de la branche française de TK Accelis, filiale récemment introduite en Bourse par Thyssenkrupp, étaient vent debout contre la possible cession de leur entreprise à ce fonds, dont les méthodes sont contestées par les syndicats des entreprises qu'il rachète.

Ils estimaient être victimes d'une forme de "chantage" de la direction, arguant du fait qu'elle brandissait cette option pour les pousser à signer un plan de reclassement qu'ils jugent inacceptable.

La direction et les représentants des salariés ont d'ailleurs échoué à trouver un terrain d'entente, lors de la dernière séance de négociations, mercredi : "nous avons conclu à l'échec des négociations hier", a affirmé la source proche de la direction. Elle a précisé par ailleurs que "cela fait dix ans que l'entreprise n'est pas rentable".

"L'offre de la direction a été refusée par le syndicat", dont les contre-propositions "n'ont pas été acceptées", a renchéri la porte-parole des salariés.

Ils estiment pour la plupart que leur est proposé un "plan social au rabais", compte tenu de l'enveloppe proposée par le géant industriel, inférieure selon eux de moitié à ce qui s'est pratiqué précédemment dans des filiales de taille comparable.

La direction doit soumettre d'ici fin novembre sa proposition à la direction régionale de l'emploi (DRIEETS), qui devra l'homologuer ou pas.

Les salariés de TK Accelis transforment et distribuent des matériaux d'embellissement du bâtiment et des supports de communication visuelle. L'entreprise est présente dans six sites en France, à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), Seclin (Nord), Le Rheu (Ille-et-Vilaine), Dijon, Démouville (Calvados) et Meyzieu (Rhône).

Lors de l'exercice décalé 2024-2025, TK Accelis a réalisé 11,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.