Thyssenkrupp: la Commission autorise l'acquisition d'AST information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 17:05

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition d'Acciai Speciali Terni (AST) en Italie, de Thyssenkrupp Stainless (Allemagne) et de Thyssenkrupp Stainless Turkey (Turquie) par Acciaieria Arvedi en Italie.



Dans le cadre de la transaction, Acciaieria Arvedi acquerra également trois centres de services sidérurgiques situés en Allemagne, en Italie et en Turquie.



AST, Thyssenkrupp Stainless et Thyssenkrupp Stainless Turkey fabriquent, distribuent et fournissent certains produits en acier inoxydable, tels que des tôles ou des bobines d'acier de taille standard ou sur mesure dans toutes les nuances d'acier inoxydable, des tuyaux et des tubes soudés et des profilés rectangulaires pour plusieurs secteurs.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence car, à l'issue de l'opération, un nombre suffisant d'autres acteurs resteraient actifs sur les marchés en cause.