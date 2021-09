Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client thyssenkrupp : l'italien AST cédé au groupe Arvedi information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp a annoncé jeudi la vente au groupe Arvedi de sa filiale italienne de produits plats en acier inoxydable, Acciai Speciali Terni (AST), dans le cadre de sa stratégie de repositionnement. Dans un communiqué, le géant industriel allemand indique considérer cette cession comme une étape importante de sa transformation en un groupe d'entreprises 'de hautes performances'. L'annonce était accueillie sans grand entrain à la Bourse de Francfort, où le titre thyssenkrupp se repliait de 1,8% en milieu de matinée. AST - qui emploie autour de 2700 personnes - a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,7 milliard d'euros sur son exercice 2019/2020. Les termes financiers de l'opération - qui inclut les équipes commerciales d'AST basées en Allemagne, en Italie et en Turquie - n'ont pas été dévoilés.

