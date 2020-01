Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thyssenkrupp : Kone aurait fait une offre proche des 17 MdsE Cercle Finance • 29/01/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Kone avec CVC Capital Partners aurait proposé la meilleure offre de reprise pour les ascenseurs de Thyssenkrupp indique Bloomberg. La proposition serait proche des 17 milliards d'euros selon l'agence de presse. Kone aurait proposé une offre 100% en cash ou une offre avec un paiement en cash et en titres précise Bloomberg. Le groupe pourrait payer une somme en cash que Thyssenkrupp serait amené à garder si les autorités refusent la réalisation de l'opération. La direction de Kone a confirmé hier avoir soumis une offre non contraignante pour l'acquisition de l'activité Elevator Technology de Thyssenkrupp. ' La valeur de l'offre de Kone est raisonnablement proche de la valeur indiquée dans les médias ' précise le groupe. ' Les discussions avec Thyssenkrupp se sont déroulées sur une base non exclusive et rien ne garantit que ces discussions déboucheront sur un accord ou une transaction '. ' L'intérêt de Kone pour les activités de technologie d'ascenseur de Thyssenkrupp est basé sur la vision de Kone concernant l'empreinte géographique très complémentaire des entreprises, la création de valeur substantielle offerte par les synergies et le potentiel d'innovation conjoint dans un environnement opérationnel de plus en plus façonné par la numérisation ' explique le groupe.

Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA -0.47%