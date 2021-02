Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thyssenkrupp : gagne 1%, fin des discussions avec Liberty Cercle Finance • 18/02/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Le titre reprend des couleurs aujourd'hui avec un gain de 1% suite à son repli d'hier (-1,7%). Thyssenkrupp a mis fin hier aux discussions sur une éventuelle acquisition de thyssenkrupp Steel Europe par Liberty Steel. La vente de l'entreprise sidérurgique à Liberty Steel n'aura donc pas lieu. Klaus Keysberg, CFO de Thyssenkrupp a déclaré : ' Nous avons ouvert la porte à des négociations, mais en fin de compte, nos idées sur la valeur de l'entreprise et la structure de la transaction étaient très éloignées. Nous avons donc décidé de mettre fin aux pourparlers '.

