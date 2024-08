Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client thyssenkrupp: en légère perte au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp dévoile une perte nette part du groupe de 54 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2023-24, reflétant notamment des dépenses de restructuration, ainsi que la vente de ses 55% détenus dans thyssenkrupp Industries India en mai dernier.



Le conglomérat industriel allemand a vu son EBIT ajusté reculer de 39% à 149 millions d'euros, grevé par des effets de prix et de demande dans son activité acier, ainsi que par des éléments exceptionnels dans son segment technologies de décarbonation.



Ses ventes et ses prises de commandes ont baissé 'de façon significative', à neuf et 8,4 milliards d'euros respectivement, dans un environnement de marché toujours difficile qui a pesé sur des secteurs clients clés comme l'automobile ou la construction.



Dans ce contexte, thyssenkrupp rappelle avoir abaissé le mois dernier, lors d'une publication préliminaire, ses objectifs pour l'exercice en cours, avec notamment un EBIT ajusté attendu à plus de 500 millions d'euros et une baisse anticipée de 6 à 8% des ventes.





