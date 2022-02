Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thyssenkrupp: en léger retrait après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp cède 1% à Francfort, après la publication d'un BPA de 0,17 euro au titre de son premier trimestre 2021-22, contre 0,23 euro un an auparavant, malgré un EBIT ajusté de 378 millions d'euros, contre 78 millions sur la même période en 2020-21.



Soutenu par les performances de ses activités Materials Services, Steel Europe et Multi Tracks, le chiffre d'affaires du groupe industriel allemand a augmenté de 23% à neuf milliards d'euros, tandis que ses prises de commandes se sont accrues de 33% à 10,4 milliards.



thyssenkrupp confirme ses prévisions pour l'ensemble de son exercice 2021-22, s'attendant ainsi à une amélioration substantielle de son EBIT ajusté à entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros, ainsi qu'à un résultat net d'au moins un milliard.





