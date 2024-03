Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client thyssenkrupp: discussions avec Carlyle sur la branche navale information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp a confirmé mardi discuter avec le fonds d'investissement américain Carlyle, qui envisagerait de faire une offre partielle sur sa filiale de construction navale.



Le conglomérat allemand indique avoir engagé une procédure de 'due diligence' (accès aux comptes de l'entreprise) avec le fonds, tout en précisant qu'il poursuivait en parallèle ses pourparlers avec l'Etat allemand au sujet de la participation que détient ce dernier au sein de la filiale.



thyssenkrupp Marine Systems, qui fabrique des sous-marins et des navires de guerre, fait l'objet depuis l'an dernier de spéculations sur son avenir.



Dans un communiqué, thyssenkrupp estime que la cession de sa filiale pourrait constituer un bon début en vue d'un mouvement de consolidation au niveau national ou européen.



La division emploie actuellement 7800 personnes.



L'action thyssenkrupp cède aujourd'hui 0,6% à la Bourse de Francfort après avoir réagi favorablement la veille (+3,7%) à des informations évoquant une éventuelle offre de Carlyle.





