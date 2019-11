Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thyssenkrupp : de l'intérêt pour les ascenseurs Cercle Finance • 13/11/2019 à 10:54









(CercleFinance.com) - Selon l'agence de presse Bloomberg, le fonds brésilo-américain de private equity 3G Capital, connu notamment pour sa reprise de Heinz, ferait partie des candidats au rachat de la division Ascenseurs du groupe industriel allemand Thyssenkrupp. Le montant de l'opération pourrait dépasser les 15 milliards d'euros, selon cette même source. Bloomberg ajoute que 3G ferait face à d'autres candidats sur ce dossier, notamment le tandem Kone-CVC Capital et le trio Blackstone-Carlyle-CPPIB.

Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA -0.97%