THYSSENKRUPP dans le rouge au premier trimestre 2019/2020

(AOF) - ThyssenKrupp a publié une perte nette de 372 millions d'euros au premier trimestre (clos au 31 décembre 2019) de son exercice 2020, soit -0,6 euro par action, contre +60 millions à la même période l'an passé. Les ventes nettes sont en baisse de 1% à 9,67 milliards d'euros et les commandes en baisse de 4%. L'EBIT ajusté recule de 77% à 50 millions d'euros et sa marge passe à 0,5%, contre 2,2% l'année dernière. Les dettes financières sont en revanche en hausse de 52% à 7,14 milliards d'euros, et les cash flows opérationnels s'améliorent de 4% à -2,14 milliards d'euros.

L'industriel allemand se montre prudent quant à ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, mais il s'attend à une croissance des ventes de 0 à 5%, et un EBIT ajusté en amélioration globale. Les dettes financières devraient continuer de se creuser en raison de la situation des cash flows et de la nouvelle norme IFRS 16.

