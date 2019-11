Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thyssenkrupp : chute de 10% après ses résultats et prévisions Cercle Finance • 21/11/2019 à 12:36









(CercleFinance.com) - La direction de Thyssenkrupp a déclaré qu'il ne verserait pas de dividende pour l'exercice écoulé et s'est montré ' prudent ' à propos de l'exercice en cours, faisant chuter ses actions. Le titre perd plus de 10% à la Bourse de Francfort. Le conglomérat industriel allemand a enregistré une perte nette de 260 millions d'euros pour son exercice 2018/2019, contre une perte d'à peine 12 millions d'euros l'année précédente. La perte inclut des provisions pour risques liés aux procédures antitrust et aux frais de restructuration, a déclaré le groupe. Le plus grand sidérurgiste allemand a déclaré que ses ventes avaient augmenté de 1% à 42 milliards d'euros, la contribution positive de ses activités de biens d'équipement compensant plus que la chute de ses activités de matériaux. 'La performance de bon nombre de nos activités n'est pas satisfaisante', a déclaré Martina Merz, Directeur général du groupe. 'Nous allons maintenant nous attaquer à son redressement', a ajouté Martina Merz. Dans ce contexte, le conseil de direction nouvellement formé s'est fixé des priorités claires, axées sur l'amélioration des performances, le désinvestissement ou l'introduction en bourse de son unité d'ascenseurs et la viabilité de la division de l'acier, a déclaré Merz. Le PDG a également donné une prévision 'prudente' pour 2019/2020, prévoyant que l'EBIT ajusté serait au même niveau que l'an dernier. Citant une performance opérationnelle 'faible' et sa situation financière, la société proposera à ses actionnaires de ne pas verser de dividende pour l'exercice 2018/2019.

Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA -10.81%