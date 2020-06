Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client thyssenkrupp : Bruxelles autorise la cession des ascenseurs Cercle Finance • 19/06/2020 à 14:22









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé vendredi l'acquisition de la branche d'ascenseurs de thyssenkrupp par les fonds d'investissement Advent et Cinven. 'La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence sachant qu'Advent ne dispose ni de la capacité ni de l'intérêt à restreindre l'accès des concurrents aux composants essentiels et/ou à une base de clientèle suffisante sur le marché des services de réparation et d'entretien des escaliers mécaniques', lit-on dans un communiqué de l'exécutif européen. Bruxelles fait en effet valoir que l'une des sociétés appartenant au portefeuille d'Advent, Rubix, s'est spécialisé dans la distribution de produits et services pour la réparation et la maintenance industrielle.

Valeurs associées THYSSENKRUPP XETRA +1.39%