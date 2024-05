Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client thyssenkrupp: atténue ses pertes au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 10:47









(CercleFinance.com) - thyssenkruppindique avoir enregistré des ventes de 9,06 milliards d'euros au titre du 2e trimestre de son exercice comptable (soit la période de jan-fev-mars 2024), un chiffre en contraction de 10% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT ajusté ressort à 184 ME, en baisse de 10%, pour un résultat net part du groupe de -78ME, une perte toutefois réduite par rapport au 2e trimestre 2023 (-223 ME).



Le BPA ressort ainsi à -0,13 euro, contre -0,36 euro un an plus tôt.



Dans un environnement de marché toujours difficile et caractérisé par des conflits géopolitiques et commerciaux, thyssenkrupp estime que l'évolution macroéconomique au cours de l'exercice sera 'difficile dans l'ensemble'.



thyssenkrupp continue à cibler un EBIT ajusté à trois chiffres et dans la fourchette haute en 2024. Pour rappel, l'EBIT ajusté 2023 était de 703 ME.







