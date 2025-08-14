Thyssenkrupp abaisse ses objectifs annuels, la faiblesse du commerce mondial pèse

Thyssenkrupp TKAG.DE a abaissé jeudi ses perspectives d'investissements et de ventes pour l'ensemble de l'année, le conglomérat allemand accusant la faiblesse de la demande pour ses produits alors que les droits de douane du président américain Donald Trump perturbent le commerce mondial.

Le groupe, dont le vaste portefeuille comprend la fabrication d'acier et la production de sous-marins, s'attend désormais à ce que ses ventes chutent de 5% à 7% au cours de son exercice fiscal. Il s'attendait auparavant à une baisse maximale de 3%.

Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts devrait quant à lui se situer dans le bas de la fourchette anticipée de 0,6 milliard à 1 milliard d'euros, a précisé Thyssenkrupp.

Au cours de son troisième trimestre fiscal, d'avril à juin, l'Ebit ajusté du groupe a augmenté de 4% pour atteindre 155 millions d'euros, en-dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 174 millions, selon un consensus fourni par le groupe.

"Le dernier trimestre a été caractérisé par une énorme incertitude macroéconomique", a constaté Miguel Lopez, président du directoire de Thyssenkrupp.

"Nous ressentons fortement la faiblesse de l'environnement de marché dans des secteurs clients clés tels que l'automobile, l'ingénierie et la construction."

(Rédigé par Christoph Steitz ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)