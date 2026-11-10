THX PHARMA : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONFIÉ À PORTZAMPARC

Lyon, France – 10 novembre 2026, 18h00 CET – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, publie aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Portzamparc.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société THX PHARMA (THERANEXUS) à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

50 893 titres THX PHARMA,

112 290,14 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

37 142 titres THX PHARMA,

42 872,78 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 114 titres THX PHARMA,

95 788,55 euros

Un retrait de 50 000 euros a été effectué en date du 06/03/2025.

Un apport complémentaire de 100 000 euros en espèces a été effectué en date du 23/02/2026 [1] .

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 221 783 708 161,86 € 566 Ventes 208 032 677 579,22 € 542

Le détail des transactions pour chaque journée de négociation du semestre figure en annexe.

A propos de THX Pharma (Theranexus)

THX Pharma (Theranexus, Euronext Growth : ALTHX) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares. La société développe notamment TX01, une nouvelle formulation destinée au traitement de la maladie de Gaucher et de la maladie de Niemann-Pick de type C, ainsi que Batten-1, un candidat-médicament ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten (CLN3). TX01 fait l'objet de plusieurs accords de licence avec des partenaires pharmaceutiques internationaux, parmi lesquels Exeltis et Biocodex, pour son développement et sa commercialisation dans différentes régions du monde. Batten-1 fait l'objet d'un accord de licence mondial avec Biocodex pour son développement et son exploitation commerciale. THX Pharma dispose par ailleurs d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, codéveloppée avec des laboratoires de recherche de premier plan, dédiée au développement de nouvelles approches thérapeutiques pour les maladies neurologiques rares.

THX Pharma est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013286259 – ALTHX).

Pour plus d'informations :

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Contacts :



THX PHARMA

Christine PLACET

Directrice Administrative et Financière

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Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment concernant ses perspectives et le développement de ses produits. THX Pharma estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Elles sont fondées sur des événements futurs et dépendent de circonstances susceptibles de se produire ou non, ainsi que de divers risques et incertitudes, notamment ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la société auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026 sous le numéro D.26-0321, disponible sur le site internet de la société, ainsi que de l'évolution de la conjoncture économique.

Annexe – Détail quotidien des transactions du 1er semestre 2026

ACHATS VENTES Date Nb trans. Titres Capitaux (€) Date Nb trans. Titres Capitaux (€) TOTAL 566 221 783 708 161,86 TOTAL 542 208 032 677 579,22 02/01/2026 3 1 300 2 747,94 02/01/2026 8 4 050 8 894,61 05/01/2026 5 1 850 4 115,51 07/01/2026 6 2 301 5 022,16 06/01/2026 3 900 1 941,03 08/01/2026 3 919 2 062,14 07/01/2026 1 1 2,14 09/01/2026 3 1 001 2 102,10 08/01/2026 7 2 100 4 491,06 12/01/2026 1 500 1 025,00 09/01/2026 5 2 000 4 120,00 13/01/2026 2 1 000 2 010,00 12/01/2026 3 855 1 727,10 14/01/2026 3 1 500 2 970,00 13/01/2026 5 2 000 3 944,00 15/01/2026 1 500 995,00 14/01/2026 2 900 1 754,01 16/01/2026 1 137 271,26 15/01/2026 3 1 200 2 352,00 19/01/2026 1 400 772,00 16/01/2026 2 600 1 158,00 20/01/2026 2 1 000 1 920,00 19/01/2026 2 600 1 140,00 21/01/2026 5 2 200 4 290,00 20/01/2026 5 1 315 2 457,47 22/01/2026 14 2 601 5 332,05 22/01/2026 5 796 1 560,32 23/01/2026 7 1 134 2 441,39 23/01/2026 3 600 1 266,00 26/01/2026 1 400 832,00 27/01/2026 1 300 615,00 27/01/2026 8 2 780 5 985,34 28/01/2026 1 400 892,00 28/01/2026 8 2 800 6 513,08 29/01/2026 1 500 1 275,00 29/01/2026 8 2 700 6 940,89 30/01/2026 10 4 900 12 404,84 30/01/2026 3 900 2 394,00 02/02/2026 9 3 450 8 159,60 02/02/2026 1 396 997,92 03/02/2026 5 1 700 4 009,96 03/02/2026 5 2 400 5 769,12 04/02/2026 5 1 500 3 471,00 04/02/2026 1 1 2,40 05/02/2026 6 2 000 4 472,00 05/02/2026 4 2 000 4 590,00 06/02/2026 7 2 100 4 580,94 09/02/2026 6 2 700 5 985,90 09/02/2026 1 324 686,88 10/02/2026 7 2 700 6 401,97 10/02/2026 2 600 1 368,00 11/02/2026 12 9 400 46 906,00 11/02/2026 14 7 400 30 097,28 12/02/2026 16 5 300 18 160,98 13/02/2026 3 1 200 4 755,96 13/02/2026 14 3 400 13 860,10 16/02/2026 8 3 000 12 993,90 16/02/2026 10 3 100 13 799,96 17/02/2026 8 3 300 14 091,00 17/02/2026 1 400 1 760,00 18/02/2026 14 5 200 18 973,24 19/02/2026 11 3 700 12 786,83 19/02/2026 6 2 000 6 556,00 20/02/2026 7 2 500 8 895,00 20/02/2026 3 900 3 132,00 23/02/2026 3 900 3 197,97 23/02/2026 7 3 500 11 939,90 24/02/2026 8 2 400 8 253,12 24/02/2026 10 3 300 10 923,00 25/02/2026 9 2 900 10 005,87 25/02/2026 3 1 100 3 675,98 27/02/2026 3 900 3 150,00 26/02/2026 10 4 400 15 518,80 02/03/2026 3 1 500 4 909,95 27/02/2026 9 3 200 10 895,04 04/03/2026 7 2 100 6 486,06 02/03/2026 7 3 500 11 200,00 05/03/2026 7 3 500 11 425,05 03/03/2026 16 8 500 26 621,15 06/03/2026 7 2 100 6 981,03 05/03/2026 2 1 000 3 160,00 09/03/2026 4 2 000 6 485,00 06/03/2026 1 500 1 590,00 10/03/2026 5 1 500 5 034,00 09/03/2026 6 3 000 9 555,00 11/03/2026 1 150 513,00 11/03/2026 3 450 1 485,00 13/03/2026 3 450 1 432,49 12/03/2026 2 300 957,00 16/03/2026 2 600 1 854,00 13/03/2026 5 750 2 329,50 18/03/2026 4 1 600 4 888,00 16/03/2026 3 1 500 4 579,95 20/03/2026 2 800 2 440,00 17/03/2026 8 3 800 11 502,98 23/03/2026 3 1 200 3 579,96 19/03/2026 9 4 000 12 028,00 24/03/2026 2 856 2 560,90 20/03/2026 4 1 853 5 529,35 25/03/2026 9 3 800 11 322,10 23/03/2026 8 3 800 11 129,06 26/03/2026 2 800 2 480,00 24/03/2026 8 3 300 9 585,84 27/03/2026 2 501 1 533,06 26/03/2026 7 3 300 10 016,16 30/03/2026 1 10 29,80 27/03/2026 2 1 000 3 048,50 31/03/2026 5 2 500 7 350,00 30/03/2026 7 2 800 8 284,08 01/04/2026 9 3 929 12 183,83 31/03/2026 2 800 2 312,00 07/04/2026 4 2 000 6 300,00 01/04/2026 2 800 2 440,00 08/04/2026 7 3 500 10 825,15 02/04/2026 7 2 550 7 813,97 09/04/2026 1 500 1 560,00 07/04/2026 8 3 100 9 393,00 10/04/2026 8 4 000 12 630,00 09/04/2026 2 800 2 456,00 13/04/2026 5 2 400 7 537,92 10/04/2026 3 1 146 3 526,47 14/04/2026 13 5 000 16 814,00 13/04/2026 6 2 400 7 416,00 15/04/2026 8 2 800 10 188,08 14/04/2026 1 321 1 011,15 16/04/2026 6 2 802 9 681,19 15/04/2026 10 4 600 16 227,88 20/04/2026 1 1 3,49 16/04/2026 7 3 500 11 830,00 22/04/2026 5 2 500 8 350,00 20/04/2026 6 3 000 10 164,90 23/04/2026 5 2 180 7 399,14 21/04/2026 4 2 000 6 540,00 24/04/2026 13 5 890 20 546,68 22/04/2026 1 500 1 630,00 27/04/2026 7 3 400 12 565,04 23/04/2026 1 500 1 660,00 28/04/2026 3 1 000 3 608,00 27/04/2026 4 2 000 7 260,00 29/04/2026 1 400 1 392,00 28/04/2026 4 2 400 8 496,00 30/04/2026 2 501 1 683,36 29/04/2026 10 4 700 16 366,81 04/05/2026 3 1 500 5 050,05 30/04/2026 9 3 900 13 091,91 05/05/2026 6 3 000 10 425,00 04/05/2026 4 2 000 6 640,00 06/05/2026 5 2 136 7 505,48 06/05/2026 7 2 603 9 004,30 07/05/2026 2 541 1 893,50 07/05/2026 6 2 800 9 523,08 08/05/2026 1 500 1 675,00 08/05/2026 4 1 559 5 180,87 11/05/2026 5 2 500 8 490,00 11/05/2026 2 800 2 632,00 12/05/2026 2 1 000 3 400,00 12/05/2026 4 1 600 5 352,00 13/05/2026 5 2 202 7 550,00 13/05/2026 1 400 1 356,00 14/05/2026 2 300 1 053,00 15/05/2026 3 450 1 579,50 15/05/2026 5 750 2 722,50 18/05/2026 6 3 000 10 275,00 20/05/2026 4 2 000 6 705,00 19/05/2026 4 1 600 5 356,00 21/05/2026 4 1 600 5 460,00 21/05/2026 3 910 3 072,52 22/05/2026 4 1 900 6 536,94 22/05/2026 1 400 1 352,00 25/05/2026 7 2 809 9 945,83 26/05/2026 2 900 3 274,02 26/05/2026 11 3 600 13 574,88 27/05/2026 9 4 200 15 002,82 27/05/2026 5 2 100 7 611,03 28/05/2026 4 1 600 5 648,00 28/05/2026 8 2 700 9 805,05 29/05/2026 6 2 400 8 904,00 29/05/2026 4 1 200 4 557,00 01/06/2026 9 3 600 13 196,16 01/06/2026 4 1 334 5 089,61 02/06/2026 9 3 400 11 786,10 02/06/2026 1 500 1 785,00 03/06/2026 2 800 2 664,00 03/06/2026 1 500 1 690,00 04/06/2026 9 3 200 10 248,64 04/06/2026 1 400 1 332,00 05/06/2026 6 1 800 5 670,00 05/06/2026 3 1 027 3 291,12 08/06/2026 3 900 2 787,03 08/06/2026 4 1 600 5 058,08 09/06/2026 9 2 500 7 871,00 09/06/2026 5 1 714 5 583,36 10/06/2026 11 3 300 10 436,91 10/06/2026 8 2 800 9 280,88 11/06/2026 2 1 000 3 130,00 11/06/2026 1 500 1 590,00 12/06/2026 3 900 2 844,00 12/06/2026 3 1 001 3 243,24 15/06/2026 4 1 200 3 816,00 15/06/2026 3 1 200 3 896,04 17/06/2026 15 5 500 20 738,85 16/06/2026 23 6 700 23 780,98 18/06/2026 7 2 100 7 581,00 17/06/2026 3 900 3 636,00 19/06/2026 5 1 500 5 133,00 19/06/2026 1 400 1 400,00 22/06/2026 6 1 800 6 017,94 23/06/2026 6 2 600 8 633,04 23/06/2026 4 1 200 3 904,56 24/06/2026 4 1 900 6 403,00 24/06/2026 3 900 3 006,00 26/06/2026 2 278 892,38 25/06/2026 5 1 500 4 893,00 29/06/2026 10 4 750 15 324,93 26/06/2026 4 1 200 3 783,00 30/06/2026 6 2 900 9 840,86 30/06/2026 2 600 2 001,00

[1] https://thxpharma.actusnews.com/site/fr/infos_reglementes.html