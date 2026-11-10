THX PHARMA : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONFIÉ À PORTZAMPARC

Lyon, France – 10 novembre 2026, 18h00 CET – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, publie aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Portzamparc.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société THX PHARMA (THERANEXUS) à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 50 893 titres THX PHARMA,
- 112 290,14 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 37 142 titres THX PHARMA,
- 42 872,78 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 14 114 titres THX PHARMA,
- 95 788,55 euros
Un retrait de 50 000 euros a été effectué en date du 06/03/2025.
Un apport complémentaire de 100 000 euros en espèces a été effectué en date du 23/02/2026 [1] .
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|221 783
|708 161,86 €
|566
|Ventes
|208 032
|677 579,22 €
|542
Le détail des transactions pour chaque journée de négociation du semestre figure en annexe.
A propos de THX Pharma (Theranexus)
THX Pharma (Theranexus, Euronext Growth : ALTHX) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares. La société développe notamment TX01, une nouvelle formulation destinée au traitement de la maladie de Gaucher et de la maladie de Niemann-Pick de type C, ainsi que Batten-1, un candidat-médicament ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten (CLN3). TX01 fait l'objet de plusieurs accords de licence avec des partenaires pharmaceutiques internationaux, parmi lesquels Exeltis et Biocodex, pour son développement et sa commercialisation dans différentes régions du monde. Batten-1 fait l'objet d'un accord de licence mondial avec Biocodex pour son développement et son exploitation commerciale. THX Pharma dispose par ailleurs d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, codéveloppée avec des laboratoires de recherche de premier plan, dédiée au développement de nouvelles approches thérapeutiques pour les maladies neurologiques rares.
THX Pharma est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013286259 – ALTHX).
Pour plus d'informations :
http://www.thxpharma.com
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Contacts :
THX PHARMA
Christine PLACET
Directrice Administrative et Financière
contact@thxpharma.com
FP2COM
Florence PORTEJOIE
Relations médias
+ 33 (0)6 07 76 82 83
fportejoie@fp2com.fr
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment concernant ses perspectives et le développement de ses produits. THX Pharma estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Elles sont fondées sur des événements futurs et dépendent de circonstances susceptibles de se produire ou non, ainsi que de divers risques et incertitudes, notamment ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la société auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026 sous le numéro D.26-0321, disponible sur le site internet de la société, ainsi que de l'évolution de la conjoncture économique.
Annexe – Détail quotidien des transactions du 1er semestre 2026
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nb trans.
|Titres
|Capitaux (€)
|Date
|Nb trans.
|Titres
|Capitaux (€)
|TOTAL
|566
|221 783
|708 161,86
|TOTAL
|542
|208 032
|677 579,22
|02/01/2026
|3
|1 300
|2 747,94
|02/01/2026
|8
|4 050
|8 894,61
|05/01/2026
|5
|1 850
|4 115,51
|07/01/2026
|6
|2 301
|5 022,16
|06/01/2026
|3
|900
|1 941,03
|08/01/2026
|3
|919
|2 062,14
|07/01/2026
|1
|1
|2,14
|09/01/2026
|3
|1 001
|2 102,10
|08/01/2026
|7
|2 100
|4 491,06
|12/01/2026
|1
|500
|1 025,00
|09/01/2026
|5
|2 000
|4 120,00
|13/01/2026
|2
|1 000
|2 010,00
|12/01/2026
|3
|855
|1 727,10
|14/01/2026
|3
|1 500
|2 970,00
|13/01/2026
|5
|2 000
|3 944,00
|15/01/2026
|1
|500
|995,00
|14/01/2026
|2
|900
|1 754,01
|16/01/2026
|1
|137
|271,26
|15/01/2026
|3
|1 200
|2 352,00
|19/01/2026
|1
|400
|772,00
|16/01/2026
|2
|600
|1 158,00
|20/01/2026
|2
|1 000
|1 920,00
|19/01/2026
|2
|600
|1 140,00
|21/01/2026
|5
|2 200
|4 290,00
|20/01/2026
|5
|1 315
|2 457,47
|22/01/2026
|14
|2 601
|5 332,05
|22/01/2026
|5
|796
|1 560,32
|23/01/2026
|7
|1 134
|2 441,39
|23/01/2026
|3
|600
|1 266,00
|26/01/2026
|1
|400
|832,00
|27/01/2026
|1
|300
|615,00
|27/01/2026
|8
|2 780
|5 985,34
|28/01/2026
|1
|400
|892,00
|28/01/2026
|8
|2 800
|6 513,08
|29/01/2026
|1
|500
|1 275,00
|29/01/2026
|8
|2 700
|6 940,89
|30/01/2026
|10
|4 900
|12 404,84
|30/01/2026
|3
|900
|2 394,00
|02/02/2026
|9
|3 450
|8 159,60
|02/02/2026
|1
|396
|997,92
|03/02/2026
|5
|1 700
|4 009,96
|03/02/2026
|5
|2 400
|5 769,12
|04/02/2026
|5
|1 500
|3 471,00
|04/02/2026
|1
|1
|2,40
|05/02/2026
|6
|2 000
|4 472,00
|05/02/2026
|4
|2 000
|4 590,00
|06/02/2026
|7
|2 100
|4 580,94
|09/02/2026
|6
|2 700
|5 985,90
|09/02/2026
|1
|324
|686,88
|10/02/2026
|7
|2 700
|6 401,97
|10/02/2026
|2
|600
|1 368,00
|11/02/2026
|12
|9 400
|46 906,00
|11/02/2026
|14
|7 400
|30 097,28
|12/02/2026
|16
|5 300
|18 160,98
|13/02/2026
|3
|1 200
|4 755,96
|13/02/2026
|14
|3 400
|13 860,10
|16/02/2026
|8
|3 000
|12 993,90
|16/02/2026
|10
|3 100
|13 799,96
|17/02/2026
|8
|3 300
|14 091,00
|17/02/2026
|1
|400
|1 760,00
|18/02/2026
|14
|5 200
|18 973,24
|19/02/2026
|11
|3 700
|12 786,83
|19/02/2026
|6
|2 000
|6 556,00
|20/02/2026
|7
|2 500
|8 895,00
|20/02/2026
|3
|900
|3 132,00
|23/02/2026
|3
|900
|3 197,97
|23/02/2026
|7
|3 500
|11 939,90
|24/02/2026
|8
|2 400
|8 253,12
|24/02/2026
|10
|3 300
|10 923,00
|25/02/2026
|9
|2 900
|10 005,87
|25/02/2026
|3
|1 100
|3 675,98
|27/02/2026
|3
|900
|3 150,00
|26/02/2026
|10
|4 400
|15 518,80
|02/03/2026
|3
|1 500
|4 909,95
|27/02/2026
|9
|3 200
|10 895,04
|04/03/2026
|7
|2 100
|6 486,06
|02/03/2026
|7
|3 500
|11 200,00
|05/03/2026
|7
|3 500
|11 425,05
|03/03/2026
|16
|8 500
|26 621,15
|06/03/2026
|7
|2 100
|6 981,03
|05/03/2026
|2
|1 000
|3 160,00
|09/03/2026
|4
|2 000
|6 485,00
|06/03/2026
|1
|500
|1 590,00
|10/03/2026
|5
|1 500
|5 034,00
|09/03/2026
|6
|3 000
|9 555,00
|11/03/2026
|1
|150
|513,00
|11/03/2026
|3
|450
|1 485,00
|13/03/2026
|3
|450
|1 432,49
|12/03/2026
|2
|300
|957,00
|16/03/2026
|2
|600
|1 854,00
|13/03/2026
|5
|750
|2 329,50
|18/03/2026
|4
|1 600
|4 888,00
|16/03/2026
|3
|1 500
|4 579,95
|20/03/2026
|2
|800
|2 440,00
|17/03/2026
|8
|3 800
|11 502,98
|23/03/2026
|3
|1 200
|3 579,96
|19/03/2026
|9
|4 000
|12 028,00
|24/03/2026
|2
|856
|2 560,90
|20/03/2026
|4
|1 853
|5 529,35
|25/03/2026
|9
|3 800
|11 322,10
|23/03/2026
|8
|3 800
|11 129,06
|26/03/2026
|2
|800
|2 480,00
|24/03/2026
|8
|3 300
|9 585,84
|27/03/2026
|2
|501
|1 533,06
|26/03/2026
|7
|3 300
|10 016,16
|30/03/2026
|1
|10
|29,80
|27/03/2026
|2
|1 000
|3 048,50
|31/03/2026
|5
|2 500
|7 350,00
|30/03/2026
|7
|2 800
|8 284,08
|01/04/2026
|9
|3 929
|12 183,83
|31/03/2026
|2
|800
|2 312,00
|07/04/2026
|4
|2 000
|6 300,00
|01/04/2026
|2
|800
|2 440,00
|08/04/2026
|7
|3 500
|10 825,15
|02/04/2026
|7
|2 550
|7 813,97
|09/04/2026
|1
|500
|1 560,00
|07/04/2026
|8
|3 100
|9 393,00
|10/04/2026
|8
|4 000
|12 630,00
|09/04/2026
|2
|800
|2 456,00
|13/04/2026
|5
|2 400
|7 537,92
|10/04/2026
|3
|1 146
|3 526,47
|14/04/2026
|13
|5 000
|16 814,00
|13/04/2026
|6
|2 400
|7 416,00
|15/04/2026
|8
|2 800
|10 188,08
|14/04/2026
|1
|321
|1 011,15
|16/04/2026
|6
|2 802
|9 681,19
|15/04/2026
|10
|4 600
|16 227,88
|20/04/2026
|1
|1
|3,49
|16/04/2026
|7
|3 500
|11 830,00
|22/04/2026
|5
|2 500
|8 350,00
|20/04/2026
|6
|3 000
|10 164,90
|23/04/2026
|5
|2 180
|7 399,14
|21/04/2026
|4
|2 000
|6 540,00
|24/04/2026
|13
|5 890
|20 546,68
|22/04/2026
|1
|500
|1 630,00
|27/04/2026
|7
|3 400
|12 565,04
|23/04/2026
|1
|500
|1 660,00
|28/04/2026
|3
|1 000
|3 608,00
|27/04/2026
|4
|2 000
|7 260,00
|29/04/2026
|1
|400
|1 392,00
|28/04/2026
|4
|2 400
|8 496,00
|30/04/2026
|2
|501
|1 683,36
|29/04/2026
|10
|4 700
|16 366,81
|04/05/2026
|3
|1 500
|5 050,05
|30/04/2026
|9
|3 900
|13 091,91
|05/05/2026
|6
|3 000
|10 425,00
|04/05/2026
|4
|2 000
|6 640,00
|06/05/2026
|5
|2 136
|7 505,48
|06/05/2026
|7
|2 603
|9 004,30
|07/05/2026
|2
|541
|1 893,50
|07/05/2026
|6
|2 800
|9 523,08
|08/05/2026
|1
|500
|1 675,00
|08/05/2026
|4
|1 559
|5 180,87
|11/05/2026
|5
|2 500
|8 490,00
|11/05/2026
|2
|800
|2 632,00
|12/05/2026
|2
|1 000
|3 400,00
|12/05/2026
|4
|1 600
|5 352,00
|13/05/2026
|5
|2 202
|7 550,00
|13/05/2026
|1
|400
|1 356,00
|14/05/2026
|2
|300
|1 053,00
|15/05/2026
|3
|450
|1 579,50
|15/05/2026
|5
|750
|2 722,50
|18/05/2026
|6
|3 000
|10 275,00
|20/05/2026
|4
|2 000
|6 705,00
|19/05/2026
|4
|1 600
|5 356,00
|21/05/2026
|4
|1 600
|5 460,00
|21/05/2026
|3
|910
|3 072,52
|22/05/2026
|4
|1 900
|6 536,94
|22/05/2026
|1
|400
|1 352,00
|25/05/2026
|7
|2 809
|9 945,83
|26/05/2026
|2
|900
|3 274,02
|26/05/2026
|11
|3 600
|13 574,88
|27/05/2026
|9
|4 200
|15 002,82
|27/05/2026
|5
|2 100
|7 611,03
|28/05/2026
|4
|1 600
|5 648,00
|28/05/2026
|8
|2 700
|9 805,05
|29/05/2026
|6
|2 400
|8 904,00
|29/05/2026
|4
|1 200
|4 557,00
|01/06/2026
|9
|3 600
|13 196,16
|01/06/2026
|4
|1 334
|5 089,61
|02/06/2026
|9
|3 400
|11 786,10
|02/06/2026
|1
|500
|1 785,00
|03/06/2026
|2
|800
|2 664,00
|03/06/2026
|1
|500
|1 690,00
|04/06/2026
|9
|3 200
|10 248,64
|04/06/2026
|1
|400
|1 332,00
|05/06/2026
|6
|1 800
|5 670,00
|05/06/2026
|3
|1 027
|3 291,12
|08/06/2026
|3
|900
|2 787,03
|08/06/2026
|4
|1 600
|5 058,08
|09/06/2026
|9
|2 500
|7 871,00
|09/06/2026
|5
|1 714
|5 583,36
|10/06/2026
|11
|3 300
|10 436,91
|10/06/2026
|8
|2 800
|9 280,88
|11/06/2026
|2
|1 000
|3 130,00
|11/06/2026
|1
|500
|1 590,00
|12/06/2026
|3
|900
|2 844,00
|12/06/2026
|3
|1 001
|3 243,24
|15/06/2026
|4
|1 200
|3 816,00
|15/06/2026
|3
|1 200
|3 896,04
|17/06/2026
|15
|5 500
|20 738,85
|16/06/2026
|23
|6 700
|23 780,98
|18/06/2026
|7
|2 100
|7 581,00
|17/06/2026
|3
|900
|3 636,00
|19/06/2026
|5
|1 500
|5 133,00
|19/06/2026
|1
|400
|1 400,00
|22/06/2026
|6
|1 800
|6 017,94
|23/06/2026
|6
|2 600
|8 633,04
|23/06/2026
|4
|1 200
|3 904,56
|24/06/2026
|4
|1 900
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|24/06/2026
|3
|900
|3 006,00
|26/06/2026
|2
|278
|892,38
|25/06/2026
|5
|1 500
|4 893,00
|29/06/2026
|10
|4 750
|15 324,93
|26/06/2026
|4
|1 200
|3 783,00
|30/06/2026
|6
|2 900
|9 840,86
|30/06/2026
|2
|600
|2 001,00
[1] https://thxpharma.actusnews.com/site/fr/infos_reglementes.html
- SECURITY MASTER Key : nXCfZcqbaW2VyZ9tlspumpVrnJeSw5OdZ5fKyZNwl8maaG5gxWZimciSamlimGhr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101335-thx_pharma_cp_bilan_semestriel_contrat_liquidite_30_06_2026.pdf
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