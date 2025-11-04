 Aller au contenu principal
Thomson Reuters augmente son chiffre d'affaires au troisième trimestre et réaffirme ses prévisions pour 2025
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 5)

Thomson Reuters TRI.TO a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, stimulée par des investissements dans des produits d'intelligence artificielle au sein de ses divisions juridique et fiscale et comptable.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a également réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2025, à savoir une hausse de 7% à 7,5% du chiffre d'affaires organique, qui retrace le revenu des activités existantes à taux de change constant.

"Nos résultats du troisième trimestre reflètent une dynamique continue et la poursuite de l'exécution de notre stratégie d'innovation axée sur l'IA", a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters, dans un communiqué.

Le propriétaire de la base de données juridiques Westlaw, de l'agence de presse Reuters et du service fiscal et comptable Checkpoint a déclaré un bénéfice ajusté par action de 85 cents au troisième trimestre, dépassant légèrement les attentes de Wall Street, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires de Thomson Reuters a augmenté de 3 % pour atteindre 1,78 milliard de dollars, ce qui correspond aux attentes pour le troisième trimestre, au cours duquel Thomson Reuters a lancé de nouvelles fonctions d'intelligence artificielle dans ses divisions juridiques, fiscales et comptables. Elle a également acheté Additive AI, un spécialiste du traitement des documents fiscaux alimenté par l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires de ses trois grandes divisions - juridique, fiscale et comptable et entreprises - a augmenté de 9 % sur une base organique, tandis que le chiffre d'affaires de Reuters News a augmenté de 3 % et que le chiffre d'affaires de l'impression mondiale a baissé de 4 %.

Thomson Reuters a déclaré qu'il s'attendait désormais à une augmentation de la marge Ebitda ajustée (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) d'environ 100 points de base, contre une prévision antérieure de 50 points de base.

Elle a également indiqué qu'elle avait achevé le plan de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars annoncé précédemment.

Jusqu'à la clôture du marché lundi, les actions de Thomson Reuters ont chuté d'environ 5,4 % cette année, sous-performant la hausse de 16,5 % de l'indice S&P 500 .SPX , qui a été stimulée par des augmentations dans les grandes valeurs technologiques à forte intensité d'intelligence artificielle.

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
6 851,97 Pts CBOE +0,17%
THOMSON REUTERS
214,840 CAD TSX 0,00%
