Thomson Reuters annonce une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

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Thomson Reuters TRI.TO a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, après avoir cédé une participation majoritaire dans son activité mondiale d'édition papier.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2026, les portant à une augmentation comprise entre 8,5 % et 9,0 %, contre une fourchette d’environ 8 % auparavant. Le chiffre d’affaires organique mesure les ventes des activités existantes à taux de change constant.

“Nous sommes satisfaits de la dynamique observée au troisième trimestre, la croissance du chiffre d’affaires et les marges ayant dépassé nos prévisions initiales”, a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters, dans un communiqué.

Le propriétaire de la base de données juridique Westlaw, de l’agence de presse Reuters et du service fiscal et comptable Checkpoint a annoncé une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 1,83 milliard de dollars, ainsi qu’un bénéfice par action ajusté de 81 cents (XX centimes d'euro).

L'action Thomson Reuters a reculé de 6,3 % cette année, contre une hausse de 10 % de l'indice S&P 500 .SPX , lundi.