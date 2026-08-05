Thomson Reuters annonce une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du communiqué sur les résultats et une citation du directeur général au paragraphe 4) par Kenneth Li

Thomson Reuters TRI.TO a annoncé mercredi une hausse de 9% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, portée par ses trois principaux segments d'activité (juridique, entreprises, fiscalité et comptabilité), et a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique pour l'ensemble de l'année, à environ 8%.

Thomson Reuters a indiqué que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’élevait à 1,95 milliard de dollars, dépassant légèrement les estimations qui s’établissaient à environ 1,9 milliard de dollars. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels s’est établi à 99 cents. Wall Street avait tablé sur un bénéfice par action de 96 cents.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a déclaré avoir relevé ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à environ 8%, contre une fourchette précédente comprise entre 7,5% et 8%.

En juillet, Thomson Reuters a annoncé la cession de 51% de son activité Global Print afin de créer une nouvelle coentreprise avec KKR, dans le but de se concentrer sur ses activités numériques et sur l’« IA de niveau fiduciaire ».

Au cours de l’été, elle commencera à proposer à ses clients l’accès à un nouveau modèle linguistique propriétaire de grande envergure, conçu pour un usage professionnel et entraîné sur des contenus provenant de Westlaw, Practical Law, Checkpoint et Reuters, a indiqué la société la semaine dernière.

"Notre priorité pour le second semestre est de renforcer encore notre position de leader dans le domaine des solutions d’IA de niveau fiduciaire fiables", a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters, dans un communiqué, faisant référence à une IA conçue pour produire des résultats pouvant être vérifiés et audités.

Les actions de Thomson Reuters ont sous-performé l’indice composite S&P/TSX, qui, mardi, affichait une hausse de 12,35% depuis le début de l’année. Les actions de Thomson Reuters ont quant à elles reculé de 15,28% sur la même période.

Les actions de Thomson Reuters font partie de celles qui ont été touchées cette année par les craintes liées aux défis que les nouveaux venus dans le domaine de l’IA, notamment Anthropic, font peser sur les entreprises bien établies, ce qui a déclenché une vague de ventes massives sur les titres des secteurs des logiciels, des données et des services professionnels.