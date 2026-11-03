Thomson Reuters affiche un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre et revoit ses prévisions à la hausse

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(Ajoute des précisions issues des résultats financiers, d'un entretien avec un dirigeant et des commentaires d'analystes)

Thomson Reuters TRI.TO a annoncé mardi une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par les revenus récurrents de ses trois principales divisions: droit, fiscalité et comptabilité, et entreprises.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2026, les portant désormais à une augmentation comprise entre 8,5 % et 9,0 %, contre environ 8 % auparavant. Le chiffre d’affaires organique mesure les ventes des activités existantes à taux de change constants.

« Nous sommes satisfaits de la dynamique observée au troisième trimestre, la croissance du chiffre d’affaires et les marges ayant dépassé nos prévisions initiales », a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters, dans un communiqué.

Le propriétaire de la base de données juridique Westlaw, de l’agence de presse Reuters et du service fiscal et comptable Checkpoint a annoncé une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 1,83 milliard de dollars, ainsi qu’un bénéfice par action ajusté de 81 cents.

Thomson Reuters a exclu de ses résultats les données financières relatives à sa division mondiale d’impression, après avoir finalisé la cession d’une participation majoritaire dans cette activité au cours du trimestre.

« Ces résultats continuent de témoigner d’une forte demande pour les produits de Thomson Reuters, notamment Westlaw et CoCounsel, sans qu’aucun signe de ralentissement lié à l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés dans l’IA ne soit observé à ce jour », a déclaré Maher Yaghi, analyste chez Scotia Capital, dans une note de recherche.

Le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres dans l’ensemble des segments combinés du droit, de la fiscalité, de la comptabilité et des entreprises, grâce aux revenus récurrents et aux nouvelles mises à niveau en matière d’IA apportées à CoCounsel Legal et CoCounsel Tax, Audit and Accounting, a indiqué Thomson Reuters.

Le chiffre d’affaires de Reuters a progressé de 12 %, porté par une forte hausse des revenus de licences liés à l’IA générative, les revenus liés aux transactions de la division actualités ayant augmenté de 56 % pour atteindre 44 millions de dollars.

Dans la division juridique, les dépenses liées à l’IA et les 22 millions de dollars de coûts liés aux indemnités de licenciement ont pesé sur les marges, qui sont passées de 49 % à 46,6 %.

Les dirigeants de Thomson Reuters ont déclaré s’attendre à ce que la hausse des revenus issue de la tarification haut de gamme des produits d’IA agentique compense les dépenses liées à l’IA dans la division juridique.

M. Hasker a déclaré après la publication des résultats que Thomson Reuters progressait dans l’acquisition de nouveaux clients pour son modèle d’IA propriétaire « Thomson AI » et qu’il comptait annoncer mardi l’arrivée de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP parmi ses nouveaux clients.

« Ce sera le premier d’une longue série », a déclaré M. Hasker lors d’une interview, en référence aux grands cabinets d’avocats américains.

Gary E. Bischoping, Jr., directeur financier de Thomson Reuters, a indiqué lors d’une interview qu’environ 34 % de la valeur sous-jacente des contrats de la société — qui représente la valeur totale d’un contrat — reposaient sur l’IA générative au troisième trimestre, contre 32 % au deuxième trimestre et 24 % l’année dernière.

L'action Thomson Reuters a reculé de 6,3 % cette année, contre une hausse de 10 % de l'indice S&P 500 .SPX , lundi.