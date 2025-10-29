Thermo Fisher s'apprête à racheter Clario, un fabricant de logiciels d'essais cliniques, pour 10 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le groupe de sciences de la vie Thermo Fisher TMO.N est sur le point de racheter le fabricant de logiciels d'essais cliniques Clario, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le groupe de technologies de santé à environ 10 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times mardi.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
