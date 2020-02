Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador : vers une acquisition dans la Manche Cercle Finance • 03/02/2020 à 09:47









(CercleFinance.com) - Thermador Group indique avoir adressé une offre ferme pour l'acquisition de la société Thermacome, basée à Saint-James (Manche), offre qui a été acceptée par le groupe Acome. Ils prévoient de finaliser l'opération avant la fin du premier semestre 2020. Spécialisée dans les systèmes de distribution d'eau sanitaire et de confort thermique des bâtiments, Thermacome a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 20,2 millions d'euros et dégagé un résultat d'exploitation de 613.000 euros.

Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris -1.09%