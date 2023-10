Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thermador: stagnation du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - Le distributeur de matériel de plomberie Thermador Groupe affiche un chiffre d'affaires de 130,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, stable en données publiées (+0,3%), mais en baisse de 6,4% à périmètre constant.



Il souligne que le ralentissement de l'économie, conséquence de la hausse des taux d'intérêts opérée par la BCE pour lutter contre l'inflation, touche maintenant la plupart de ses marchés (bâtiments, travaux publics, industrie, piscine et bricolage).



'Dans la continuité du troisième trimestre, nous prévoyons une baisse de l'activité à périmètre constant au quatrième trimestre et nous préparons à affronter une année 2024 particulièrement difficile', prévient le groupe.





Valeurs associées THERMADOR Euronext Paris -10.97%