Thermador: protocole pour l'acquisition de trois sociétés

(CercleFinance.com) - Thermador Groupe indique avoir signé le protocole d'accord pour l'acquisition de 100% des titres des sociétés Compteur-energie.com, OTMetric et MyMeterInfo, pour un montant total de 3,485 millions d'euros, payé comptant et sur fonds propres.



'Ces entreprises regroupent une expertise dans la conception et la commercialisation de systèmes de télérelève (IOT), de compteurs électriques, eau, gaz, fioul et énergie, destinés aux professionnels', souligne le distributeur de matériel de plomberie.



Le transfert des fonds et la finalisation de cette opération sont programmés le 31 juillet. Un complément de prix de 200.000 euros sera versé au plus tard le 30 avril 2029 en cas de bénéfice avant intérêts et impôts moyen 2024-28 des sociétés au-dessus à 517.000 euros.





