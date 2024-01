Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thermador: nomination d'une administratrice référente information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Thermador Groupe fait part de la nomination de Laurence Paganini comme administratrice référente. Elle remplira à ce titre des missions spécifiques, comme prévenir et aider à gérer d'éventuels conflits d'intérêts au sein du conseil d'administration.



A ce poste, Laurence Paganini aura aussi en charge notamment de piloter le processus d'évaluation du conseil d'administration, ainsi que d'organiser, présider et animer les réunions des administrateurs non exécutifs.



Le distributeur de matériel de plomberie ajoute qu'elle pourra demander la convocation du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dont l'importance ou le caractère urgent justifierait la tenue d'une réunion extraordinaire.





